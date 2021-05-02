Ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая сделала признание, которого ожидали многие

Как известно, 37-летняя звезда недавно побывала в Турции без своего мужа Юрия Горбунова. Она нагрянула в гости к певице Оле Поляковой, которая в тот момент расслаблялась на курорте вместе с дочерями и мамой.

На странице "Світського життя" в Инстаграм появилось сообщение о том, что Осадчая бременна, передает Politeka.net.

«Больше не тайна! Во время съемок «Светской жизни» в Турции Оля Полякова рассекретила беременность Екатерины Осадчой. А вы догадывались?» - говорится в сообщении.

Отметим, внимательные украинцы уже действительно в последнее время подозревали Осадчую в беременности. Фанаты пристально присматривались к каждому ее снимку, утверждая, что у нее постепенно округляется животик.

«Моя ласточка🔥🔥🔥», - отреагировала на публикацию Полякова.

Пользователи Сети поздравляют телеведущую с грядущим пополнением.

«Я об этом догадалась из эфира «голос», когда Катерина была в жёлтом платье», «Точно знали, ещё со съёмок Голоса», «Да там, уже месяца 4. И с каждым днём всё видней», «Поздравляю», «Какое счастье, Катя. Молодцы», «Счастье», «Катя просто волшебная», - пишут в комментариях.

Напомним, Осадчая показала украинцам роскошный особняк Лилии Ребрик с теплицами и беседками: кадры владений.

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