Телеведущий Юрий Горбунов поделился праздничными кадрами с супругой Екатериной Осадчей

Как передает Politeka.net, шоумен поздравил украинцев с Пасхой, и показал фото с женой.

Отметим, украинская телеведущая Катя Осадчая недавно сообщила, что готовится стать многодетной мамой. Об этом Осадчая рассказала Оле Поляковой во время съемок программы «Світське життя» в Турции.

«Да, мы с Юрой ждем пополнение. Еще не мама-героиня, но многодетная», — призналась Катерина.

На новом фото радостные супруги позируют в белых вышиванках. В руках они держат пасхальный кулич с крашанками.

«Христос Воскрес! С Пасхой! Всем добра, мира и Божьей благодати», - написал Горбунов.

Фолловеры восхищются кадрами и поздравляют пару.

«Воистину воскрес! Добра и мира всем нам», «Очень красиво», «Воистину😘😘😘 Воскресе Спасибо Большое и Вас с Праздником», "Воистину воскрес. От всего сердца поздравляю с интересным положением, с ожиданием чуда. Пусть беременность пройдет успешно и легко, пусть мама и малыш чувствуют себя прекрасно, пусть вокруг вас царят счастье и радость", - пишут в комментариях.

Как известно у Осадчей двое детей. В 2001 году она вышла замуж за бизнесмена и народного депутата Олега Полищука. В сентябре 2002 года родила сына Илью. В 2004 году развелась с мужем. С 2017 года замужем за телеведущим, актером Юрием Горбуновым. 18 февраля 2017 года у пары родился сын Иван.

Юрий Горбунов ранее был женат на бывшей актрисе балета Ивано-Франковского театра Людмиле, которая старше его на 10 лет. В 2011 году он стал дедушкой — дочь Ксения родила внучку Полину.

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