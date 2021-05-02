Телеведущий Юрий Горбунов поделился праздничными кадрами с супругой Екатериной Осадчей
Как передает Politeka.net, шоумен поздравил украинцев с Пасхой, и показал фото с женой.
Отметим, украинская телеведущая Катя Осадчая недавно сообщила, что готовится стать многодетной мамой. Об этом Осадчая рассказала Оле Поляковой во время съемок программы «Світське життя» в Турции.
«Да, мы с Юрой ждем пополнение. Еще не мама-героиня, но многодетная», — призналась Катерина.
На новом фото радостные супруги позируют в белых вышиванках. В руках они держат пасхальный кулич с крашанками.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Жена продюсера "Квартал 95" осрамилась, показавшись в одном исподнем на Пасху: "Не по-христиански"
Дорофеева в халате и тапках показала, как Дантес празднует победу в "Лиге смеха": "Зазвездился пацан"
Полякова в коротком платье показала, как отрывалась с Осадчей в Турции: "Девочки рулят"
Елена Кравец расстроила украинцев новой внешностью, как она теперь выглядит: "Сразу не узнала"
«Христос Воскрес! С Пасхой! Всем добра, мира и Божьей благодати», - написал Горбунов.
Фолловеры восхищются кадрами и поздравляют пару.
«Воистину воскрес! Добра и мира всем нам», «Очень красиво», «Воистину😘😘😘 Воскресе Спасибо Большое и Вас с Праздником», "Воистину воскрес. От всего сердца поздравляю с интересным положением, с ожиданием чуда. Пусть беременность пройдет успешно и легко, пусть мама и малыш чувствуют себя прекрасно, пусть вокруг вас царят счастье и радость", - пишут в комментариях.
Как известно у Осадчей двое детей. В 2001 году она вышла замуж за бизнесмена и народного депутата Олега Полищука. В сентябре 2002 года родила сына Илью. В 2004 году развелась с мужем. С 2017 года замужем за телеведущим, актером Юрием Горбуновым. 18 февраля 2017 года у пары родился сын Иван.
Юрий Горбунов ранее был женат на бывшей актрисе балета Ивано-Франковского театра Людмиле, которая старше его на 10 лет. В 2011 году он стал дедушкой — дочь Ксения родила внучку Полину.
Напомним, Полякова рассекретила беременность Осадчей, появилось видео: "А вы догадывались?"
Как сообщала Politeka, Осадчая засветила животик, заинтриговав своей поездкой в Турцию без Горбунова: "А мы готовим для вас..."
Также Politeka писала, что Осадчая и Горбунов похвастались перед украинцами подарком от Шмыгаля: "С наилучшими пожеланиями..."