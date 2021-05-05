Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая, которая недавно сообщила, что беременна в третий раз, показала сына

Довольно долгое время Катя Осадчая скрывала свою беременность, однако ее одежда, новые образы и фото навели поклонников на мысль, что звезда все же в положении. Ведь в предыдущий раз Катерина точно также пыталась скрыть положение, когда была беременна вторым ребенком.

Как уже известно, третью беременность звезда также пыталась скрыть, но некоторые пользователи сети догадались, что телеведущая в положении и даже уже стали поздравлять Осадчую. Только пару дней назад в программе "Светская жизнь" Катя Осадчая призналась, что беременна и заявила, что теперь «Горбуновых станет больше».

А сегодня телеведущая опубликовала в Инстаграм Стори фотографии с отдыха в Турции, который она проводит с мужем Юрием Горбуновым, младшим сыном Иваном и друзьями. На фото довольная Осадчая сначала понежилась с мужем, позируя в черном купальнике, а затем показала, как сам горбунов проводит время с сыном.

Затем Катерина поделилась ярким фото с ребенком, написав «Маленький моряк». Совсем скоро Иван уже не будет младшим братом, он также станет старшим братом для будущего малыша звездной пары, что бурно обсуждают в сети.

Стоит отметить, что по роду своей деятельности телеведущая посещает разные страны, где берет интервью у звезд и показывает их жизнь. Осадчая совмещает полезное с приятным, также уделяя внимание отдыху.

В этот раз беременная звезда показала, как проводит время на яхте. Катя была в зеленом купальнике, на ее шее "драгоценности" - несколько цепочек и бус, которые придали особого шарма столь летнему образу.

Глаза Катя скрыла за большими темными очками. Она улыбалась и выглядела счастливой.

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