Известная певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", дала интервью, рассказав о бывшем муже

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская не так давно прекратила петь в "НеАнгелах", которые прекратили существование. Еще в 2014 году красотка решилась на второй брак с врачом Эдгаром Каминским. Пара завела детей, но в 2019 году Слава развелась с хирургом.(Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

Каминская решила дать интервью Наташе Влащенко, где была затронута тема Эдгара:

"Ему нужна была мама, мне нужен был папа, мы с ним не сошлись характерами. Я себя в какой-то момент убеждала в том, что когда у нас начали происходить конфликты, что это нормально, стерпится-слюбится, и я себя в эти рамки загоняла сама. И потом, когда мы разошлись, ну черт, ну как так, я пожертвовала этим, этим, этим, а ты вот так взял и поступил. Мне больше было жалко своих вот этих вот вложений эмоциональных, жертв, как это так".

Слава также решила рассказать, что не могла получить от Эдагара, что хотела:

"Я понимаю, ему тоже со мной некомфортно, потому что я от него требовала того, чего он мне не мог дать. Нельзя заставить корову лазить по деревьям".

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