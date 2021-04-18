Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская не так давно вернулась из Египта, где проводила отпуск некоторое время. Красотка активно делилась кадрами отдыха в социальной сети Инстаграм, но и оставила некоторые фото для будущих публикаций.

Так, Слава решила показать, как гуляла по безлюдному пляжу в розовом купальнике с вырезом и белой накидке. Красотка выгнулась у побережья, демонстрируя идеальную фигуру.

"...", - довольно загадочно подписала Слава публикацию.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под неожиданным кадром в сторис Инстаграм, так как там нет возможности это делать, но обычно красотку не оставляют без комплиментов: "Красота в деталях, шикарная девушка".

Мы писали, что бывшая солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, впечатлила формами в красном купальнике с сеточкой.

Так, в одном из последних постов Слава сверкнула фигурой в красном купальнике с сеточкой.

На снимке Слава позировала, стоя в бассейне. Выставив оголенное бедро и посветив "буйками" - пышным бюстом под прозрачной сеточкой.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в бесстыжем купальнике показала свои "шарики" максимально близко

А еще Politeka писала, что мокрая Каминская из "НеАнгелов" в откровенном купальнике заинтриговала переменами

А еще Politeka сообщала, что Слава Каминская из "НеАнгелов" попала в беду прямо в аэропорту, что произошло



