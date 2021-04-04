Бывшая солистка «НеАнгелов», украинская певица Слава Каминская показала, как отдыхает на курорте, сбежав подальше от детей

Как известно, сейчас звезда отдыхает в Египте, куда она улетела вскоре после новостей о распаде их с Викторией Смеюхой дуэта. На новых кадрах в своем Инстаграм Каминская показала, как наслаждается своим временем на курорте, пишет Politeka.net.

Так, Каминская опубликовала короткое видео, на котором показала, как расслабляется на пляже в купальнике. Певица полулежит на диванчике под навесом, наслаждаясь тишиной и покоем. Каминская пояснила, что ей удалось сбежать от детей, с которыми она отдыхает на море.

«Спряталась от детей. Я сегодня интроверт к вечеру», - говорит Каминская на кадрах.

На видео можно заметить, что певица выбралась к морю в желтом слитном купальнике и накинула сверху легкую белую рубашку, которую оставила расстегнутой. Дополнили ее образ стильные очки.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Каминская и Смеюха объявили о распаде своего дуэта. В составе "НеАнгелов" певицы выступали на сцене 15 лет. Каминская в своем заявлении подчеркнула, что соответствующее решение они приняли вместе с Викторией и их продюсером Юрием Никитиным.

После этого Каминская решила начать сольную карьеру.

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