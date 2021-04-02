Известная певица Слава Каминская, после объявления о начале своей сольной карьеры, отправилась в Египет вслед за своей бывшей коллегой из группы Не Ангелы, Викой Смеюх

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Слава Каминская предстала в очень соблазнительном образе в ядовито-малиновом бикини, подчеркивая сочные формы. Слава написала:

"Нереальное место 😍 Египетские Мальдивы😍 Пять мин от берега, радости на весь день и фоток на месяц вперёд 🤣📸".

На фото Слава снималась на берегу лазурного моря. Для фотосессии девушка выбрала бикини, которое как нельзя лучше демонстрирует идеальные изгибы звезды. Горячее фото сразу набрало огромное количество комментариев. Ранее в сторис Слава показывала свой купальник до выхода на побережье:

Не остались в стороне коллеги и знакомые Славы Каминской. Жена известного телеведущего, эпатажного Владимира Остапчука, Кристина Горняк также отреагировала на яркий кадр. Она написала: "Очень красиво!!!!😍😍😍". К ней присоединились другие поклонники, которые описали свои впечатления от увиденного:

"Богиня ❤️", "Красотка🔥🔥🔥", "Супер! Очень ярко и необычно! Шикарная!", "Шикарная, как всегда, 🔥 ждём новые фото 🌹", "Very beautiful 🔥", "Красотка🔥🔥🔥", - написали поклонники.

Напомним, что Каминская в коже козырнула прелестями, показав, что будет делать после распада «НеАнгелов»: «Ты же мать!»

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