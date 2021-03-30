Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская показала оригинальный образ в синем и рассказала о проблемах на отдыхе в Египте

Певица, которая с недавних пор стала сольной исполнительницей, поделилась новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В нем Каминская решила показать стильный образ, в котором она отдыхает в Египте. На ней яркий синий костюм из ветровки и коротких шортиков. Под ним можно разглядеть оригинальный топ с глубоким декольте, который отлично подчеркивает формы певицы.

Дополняют образ Славы крупные очки, которые придают ее стилю нотку дерзости.

В подписи к фото певица отметила, что ее отдых проходит не так идеально, как ожидалось. Дело в том, что на курорте оказалось довольно прохладно. Звезда даже пожалела, что не взяла более теплую одежду.

«Синий — цвет этого месяца. Правда, надо было захватить с собой шубы, египетский ветер не балует», - написала Каминская.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост певицы.

«Огонь», «Клёвый цвет, клёвый лук», «Шикарная», «Красота какая», «Красавица», «восхитительно», «Ля какая», «Ох как я с тобой согласна», «Почти одним словом огонь и лёд», «Да нормально ))) жара!», - пишут люди.

Напомним, Каминская объявила о распаде "НеАнгелов" в марте 2021 года в эфире телеканала «1+1». Группа просуществовала 15 лет. По словам Славы, решение было принято совместно с ее коллегой Викторией Смеюхой и с продюсером Юрием Никитиным.

После этого Слава решила начать сольную карьеру.

Напомним, растрепанная Каминская из "НеАнгелов" блеснула натуральной внешностью в постели рядом с сыном: "Утро".

Как сообщала Politeka, похудевшая Каминская после распада "НеАнгелов" изменилась до неузнаваемости: "Обещаю…".

Также Politeka писала, что на сольной карьере Каминской из "НеАнгелов" поставили крест.