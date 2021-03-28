Известная певица Слава Каминская после распада группы "НеАнгелы" начала сольную карьеру и преобразилась

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская всегда была экстравагантной личностью не так давно звезда пережила развод с мужем, а теперь вышла из группы "НеАнгелы", чтобы начать сольную карьеру. Артистка уже представила первый трек в роли сольной звезды, а к тому же еще и здорово преобразилась, похудев и сменив прическу.

Недавно в своем микроблоге в Instagram Слава опубликовала яркое фото в новом образе, а в подписи к нему обратилась к поклонникам. На новом снимке красотка появилась в узких черных лосинах и темной блузке с интересным декором, а на сверху на плечо накинула зеленый атласный пиджак. Рыжие волосы Славы здесь в короткой стрижке-каре, а на ее лице яркий макияж с блестящей помадой на губах, она внимательно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Каминская написала: "Во-первых, на моём YouTube конкурс (ссылка в описании профиля, а подарки обещаю отправить лично)! Во-вторых, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Как вам трек? Как mood? Как образы?". Поклонники не оставили без внимания такую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото.

Напомним, Каминская в коже козырнула прелестями, показав, что будет делать после распада «НеАнгелов»: "Ты же мать!".

Как сообщала Politeka, Слава Каминская из "НеАнгелов" решилась показать лицо после пластики без макияжа: "Вот уже 13 лет...".

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