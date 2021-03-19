Бывшая солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, анонсировала выход своего первого клипа
Как передает Politeka.net, первыми кадрами видео артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.
Похоже, клип будет довольно дерзким и эффектным. На видео Каминская с ярким макияжем и в соблазнительном наряде выглядит очень соблазнительно.
Интересно, что ролик начинается со звука сирены.
«Или уйди, или люби меня», - поет Каминская.
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Даже короткий фрагмент клипа произвел настоящий фурор в Сети и поднял бурю восторженных комментариев.
«Ура как же долго я ждала твою сольную», «Вас скоро можно будет поздравить с премьерой? Замечательная новость!», «Уже нравиться», «Жду», «Ммм, должно быть горячо», «Супер», «С нетерпением ждём бомбический хит», «Будет бомба», - пишут фолловеры Каминской.
Напомним, 4 марта группа "НеАнгелы" объявила о том, что прекращает свою деятельность в публичном поле. Теперь дуэт будет выступать только на закрытых мероприятиях, а красотки будут строить сольные карьеры.
Слава Каминская и Виктория Смеюха были бессменными участницами группы «НеАнгелы» с момента ее основания в 2006 году.
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