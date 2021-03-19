Бывшая солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, анонсировала выход своего первого клипа

Как передает Politeka.net, первыми кадрами видео артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

Похоже, клип будет довольно дерзким и эффектным. На видео Каминская с ярким макияжем и в соблазнительном наряде выглядит очень соблазнительно.

Интересно, что ролик начинается со звука сирены.

«Или уйди, или люби меня», - поет Каминская.

Даже короткий фрагмент клипа произвел настоящий фурор в Сети и поднял бурю восторженных комментариев.

«Ура как же долго я ждала твою сольную», «Вас скоро можно будет поздравить с премьерой? Замечательная новость!», «Уже нравиться», «Жду», «Ммм, должно быть горячо», «Супер», «С нетерпением ждём бомбический хит», «Будет бомба», - пишут фолловеры Каминской.

Напомним, 4 марта группа "НеАнгелы" объявила о том, что прекращает свою деятельность в публичном поле. Теперь дуэт будет выступать только на закрытых мероприятиях, а красотки будут строить сольные карьеры.

Слава Каминская и Виктория Смеюха были бессменными участницами группы «НеАнгелы» с момента ее основания в 2006 году.

Напомним, Слава "НеАнгел" Каминская показала, какой была до пластики, насмешив Лесю Никитюк: "Угораю!"

А еще Politeka писала, Каминская из «НеАнгелов» укатила на Мальдивы, сверкнув сочными прелестями в купальнике: «Дива острова»

Также Politeka сообщала, Каминская из "НеАнгелов" с задранными ногами удивила развратным образом: "Как сказала Верка Сердючка..."