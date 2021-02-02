Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, какими были ее первые шаги к популярности

Она выложила на странице в соцсети "Инстаграм" архивный фрагмент развлекательной программы "Остров искушений", передает Politeka.net. Еще очень молодая певица назвалась Ольгой и приняла участие в шоу вместе с молодым человеком (чтобы посмотреть полное видео, скрольте страницу до конца).

На опубликованных кадрах Слава Каминская предстала 21-летней студенткой в "рваных" джинсах и желтом топе, под которым можно заметить красный бюстгальтер. "Оля" также прогулялась в обнимку с парнем, нарядившись в серую майку и короткую джинсовую юбку.

"Раз пять пересмотрела 🤣🤣🤣🤣🤣 Мой первый шаг к популярности 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ПС: Оля - это мой сценический псевдоним 🤣", - отметила Слава Каменская в описании к ролику.

Многие пользователи сети вспомнили старую программу и поделились своими наблюдениями в комментариях, даже Виталий Козловский и Леся Никитюк отреагировали:

"Детка, годы тебе к лицу😘✌🏼"; "На внешние данные 😆😆😆😆 угораю"; "Да уж.... Глядя как вы выглядели в 21 год - страшно представить, как выглядели бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы! 😂"; "Класс! Молодые, горячие, кровь кипит"; "Оля ? 🤣🤣🤣🤣 моя жизнь не станет прежней"; "От прежней Оли ничего не осталось. Полностью себя переделала"; "Оля - ты прекрасная Барышня !"; "Похорошела Оля однозначно"; "Я видела этот проект. И сразу же узнала вас, когда появилась группа НеАнгелы 🤩👍"; "Уже тогда вся такая, огонек 💥".

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