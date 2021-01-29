Солистка женской группы "НеАнгелы" Слава Каминская сверкнула роскошной фигуркой на Мальдивах

Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото с отдыха. Красотка отправилась в отпуск на Мальдивы, где уже успели отдохнуть десятки украинских звезд. Она поделилась яркими кадрами с райского острова, показав свои достоинства.

Рыжая красотка позировала на фоне идеального белого песочка и голубой воды. На Славе был красивый купальник, который подчеркнул ее пышную грудь, стройные длинные ножки и плоский животик. Слава дополнила образ накидкой из куржева, соломенной шляпкой и солнцезащитными очками. Выглядела Каминская просто превосходно.

«Беременна ли я? Я умею втягивать живот», - игриво подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу забавных и приятных отзывов.

«Дива острова», «Колорадский жук», «Как Красиво», «Вы прекрасны в любом состоянии», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Славу Каминскую сравнили с голливудской дивой Анджелиной Джоли. В паблике "Зірковий шлях" в Инстаграм появился коллаж, на котором украинская красотка невероятно сильно похожа на актрису.

Напомним, что фигуристая Каминская из «НеАнгелов» не удержала бюст в бездонном декольте: «А какой ваш рекорд?».

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