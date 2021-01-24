Солістка українського поп-дуету "НеАнгели" Слава Камінська постала у новому яскравому образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Камінської у соцмережі.

Так, в акаунті співачки з'явилась фотографія, на якій вона позує у червоній сукні, червоних туфлях та з червоним волоссям. Щоправда, світлину Камінська зробила у фотошопі.

"Як сказала Вєрка Сердючка: - не повія я, а просто влюблива. Просто влюблива і довірлива", - пожартувала Слава.

У коментарях фоловери вже, мабуть, традиційно порівняли співачку із Анжеліною Джолі та зазначили, що їй дуже личить цей образ.

"Джолі", "Гарна", "5-й елемент", "Де пальці на ногах, влюблива і довірлива?", "І ваша улюблена рубрика - паливо фотошопу! Першокласники так фото редагують", "Неймовірна красуня", "Вам дуже личить такий колір волосся", - пишуть у коментарях.

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