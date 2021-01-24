Солистка украинского поп-дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская предстала в новом ярком образе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Каминской в соцсети.
Так, в аккаунте певицы появилась фотография, на которой она позирует в красном платье, красных туфлях и с красными волосами. Правда, фотографию Каминская сделала в фотошопе.
"Как сказала Верка Сердючка: - не проститутка я, а просто влюбчивая. Просто влюбчивая и доверчивая", - пошутила Слава.
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В комментариях фолловеры уже, видимо, традиционно сравнили певицу с Анжелиной Джоли и отметили, что ей очень идет этот образ.
"Джоли", "Красивая", "5-й элемент", "Где пальцы на ногах, влюбчивая и доверчивая?", "И ваша любимая рубрика - паливо фотошопа! Первоклассники так фото редактируют", "Невероятная красавица", "Вам очень идет такой цвет волос", - пишут в комментариях.
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