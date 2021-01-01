Популярная украинская певица Слава Каминская из дуэта «НеАнгелы» впечатлила роскошной фигурой в прозрачном платье
Как рассказывает Politeka, кадрами красотка поделилась у себя в Instagram.
«Вчера было весело , а сегодня настроение и состояние «лучше бы я умерла вчера»🤣 У кого так же ? Ставьте плюс 🤣🤣🤣🤣 я пойму , что не одна такая и мне станет легче 🤣🤣🤣🤣 с Новым годом, крошка», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Каминская красуется перед зеркалом, примеряв облегающее боди с блестящей прозрачной накидкой.
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«Вау, какая же ты красивая», «до чего же великолепно выглядишь», «фигура – космос», «я не могу перестать это пересматривать», - пишут ее поклонники.
Как мы рассказывали до этого, легендарная украинская певица Слава Каминская показала фотографии с бывшим мужем
Судя по фотографиям, Каминская решила отправиться на отдых в компании своих детей и экс-возлюбленного. Певица отметила, что ее сын очень похож на своего отца и подтвердила свои слова соответствующим снимком.
Напомним, что Каминская набросилась на журналистов из-за своих пластических операций и романов: "Интернет все помнит".
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