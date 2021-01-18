Одна з солісток групи "НеАнгели" Слава Камінська збентежила сміливою витівкою

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала бекстейдж фотосесії у весільній сукні.

Так, Камінська в пишному вбранні зі спокусливим розрізом в зоні декольте, накинувши на плечі шубку, вийшла в мороз на вулицю. Замерзла співачка намагалася жартувати.

"Наречена не потрібна? Недорого", - запитала Слава, мабуть, в перехожих, так як зйомки проходили мало не в її дворі.

"Заміж, несила було чекати, але я потерплю", - відповідала співачка на "підколи" подруг.

Швидше за все, остаточно задубівши, Камінська вирішила зігрітися пробіжкою: схопивши поділ, вона підтюпцем пробіглася по снігу, млосно примовляючи: "Сі**ки такі трясуться... трясуться!", чим потішила оточуючих.

"А заміж не стало сили терпіти 🤣 на вулиці -15, я хвора, але красива 🤣 чого не зробиш заради подруги?🤣", - підписала кадри зірка.

Примітно, що однією з перших у коментарях відгукнулася дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк.

"Наші домовленості пам'ятаєш??😂 😂я йду тамадою!😍 ❤ ️", - заметушилася та.

Інші користувачі також кинулися коментувати побачене:

"Яке плаття😍❤️"

"Снігова Королева 👍 😍 "

"Краса 🔥"

"Добре, хоч у шапці. -20 на вулиці"

"Умора"

"Вам дуже личить весільна сукня, ви красуня!!! 👍"

"Яка рішуча ідея! Ти - прекрасна!"

"Дуже казково вийшло, хоч звичайний зимовий двір, але видно люди навколо чарівні..."

Нагадаємо, Віка з "НеАнгелів" безсоромно задерла ногу в міні-сукні, затьмаривши навіть MARUV: "Стрип клуб на виїзді"

Також Politeka писала, що фігуриста Камінська з "НеАнгелів" не втримала бюст в бездонному декольте: "А який ваш рекорд?"