Одна з солісток групи "НеАнгели" Слава Камінська збентежила сміливою витівкою
Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала бекстейдж фотосесії у весільній сукні.
Так, Камінська в пишному вбранні зі спокусливим розрізом в зоні декольте, накинувши на плечі шубку, вийшла в мороз на вулицю. Замерзла співачка намагалася жартувати.
"Наречена не потрібна? Недорого", - запитала Слава, мабуть, в перехожих, так як зйомки проходили мало не в її дворі.
"Заміж, несила було чекати, але я потерплю", - відповідала співачка на "підколи" подруг.
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Швидше за все, остаточно задубівши, Камінська вирішила зігрітися пробіжкою: схопивши поділ, вона підтюпцем пробіглася по снігу, млосно примовляючи: "Сі**ки такі трясуться... трясуться!", чим потішила оточуючих.
"А заміж не стало сили терпіти 🤣 на вулиці -15, я хвора, але красива 🤣 чого не зробиш заради подруги?🤣", - підписала кадри зірка.
Примітно, що однією з перших у коментарях відгукнулася дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк.
"Наші домовленості пам'ятаєш??😂 😂я йду тамадою!😍 ❤ ️", - заметушилася та.
Інші користувачі також кинулися коментувати побачене:
"Яке плаття😍❤️"
"Снігова Королева 👍 😍 "
"Краса 🔥"
"Добре, хоч у шапці. -20 на вулиці"
"Умора"
"Вам дуже личить весільна сукня, ви красуня!!! 👍"
"Яка рішуча ідея! Ти - прекрасна!"
"Дуже казково вийшло, хоч звичайний зимовий двір, але видно люди навколо чарівні..."
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