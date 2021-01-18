Каминскую сравнили с голливудской звездой

Для многих звезд сегодня достойным примером для подражания является голливудская актриса Анджелина Джоли, от природы обладающая сочными губками и обворожительным взглядом. В паблике "Зірковий шлях" в Instagram попытались сравнить украинскую певицу и актрису Славу Каминскую со звездой мирового масштаба, но мнения пользователей заметно разделились, пишет Politeka.net.

В паблике "Зірковий шлях" появился интересный коллаж из фотографий Анджелины Джоли и Славы Каминской, где обе звезды запечатлены в похожих ракурсах. На фото Слава Каминская из "НеАнгелов" сфотографирована с распущенными волосами, обрамляющими лицо звезды мягкими светлыми локонами и напоминающими прическу знаменитой актрисы.

Пользователи в комментариях не пришли к единому мнению. Одни утверждали, что звезды действительно похожи между собой: в особенности это прослеживалось по форме носа и изгибу бровей. Но другие же фолловеры резко раскритиковали такое сравнение и написали, что они абсолютно разные.

Главной причиной для фанатов стала очевидность того, что Слава Каминская неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов и уколам красоты, чтобы подкорректировать свою внешность и сохранить "молодое" лицо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💫Зірковий шлях💫 (@zirkovyi_shlyah)

"Никакого сходства", "Не ровняйте: Анджелина красивая, натуральная красота, Слава нет!", " Нашли что сравнивать, пластику и натуральную красоту!", "У Джоли красота природная и она не имеет себе подобных, а вот Слава - это сплошная силиконовая женщина!", "Как свинья на коня! Особенно губы!",- написали пользователи в Instagram.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" бесстыдно задрала ногу в мини-платье, затмив даже MARUV: "Стрип клуб на выезде"

Как сообщала Politeka, Каминская из «НеАнгелов» в прозрачном платье свела с ума упругими формами: «Лучше бы я…»

Также Politeka писала, что молодая Анджелина Джоли взволновала пикантным образом в белье, как она выглядела 20 лет назад: "годы берут свое"