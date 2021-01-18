Одна из солисток группы "НеАнгелы" Слава Каминская обескуражила смелой выходкой

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала бэкстейдж фотосессии в свадебном платье.

Так, Каминская в пышном наряде с соблазнительным разрезом в зоне декольте, накинув на плечи шубку, вышла в мороз на улицу. Замерзшая певица пыталась шутить.

"Невеста не нужна? Недорого", - спросила Слава, видимо, у прохожих, так как съемки проходили чуть ли не в ее дворе.

"Замуж невтерпеж, но я потерплю", - отвечала певица на "подколы" подруг.

Скорее всего, окончательно окоченев, Каминская решила согреться пробежкой: схватив подол, она трусцой пробежалась по снегу, томно приговаривая: "Си**ки такие трясутся... трясутся!", чем позабавила окружающих.

"А замуж невтерпёж 🤣 на улице -15, я больная, но красивая 🤣 Чего не сделаешь ради подруги?🤣", - подписала кадры звезда.

Примечательно, что одной из первых в комментариях откликнулась жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк.

"Наши договоренности помнишь??😂😂я иду тамадой!😍❤️", - подсуетилась та.

Другие пользователи также кинулись комментировать увиденное:

"Какое платье😍❤️"

"Снежная Королева👍😍"

"Красотища 🔥"

"Хорошо, хоть в шапке. -20 на улице"

"Умора"

"Вам очень идет свадебное платье, вы красавица!!! 👍"

"Какая решительная идея! Ты - прекрасна!"

"Очень сказочно получилось, хоть обычный зимний двор, но видно люди вокруг волшебные..."

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