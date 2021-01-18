Одна из солисток группы "НеАнгелы" Слава Каминская обескуражила смелой выходкой
Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала бэкстейдж фотосессии в свадебном платье.
Так, Каминская в пышном наряде с соблазнительным разрезом в зоне декольте, накинув на плечи шубку, вышла в мороз на улицу. Замерзшая певица пыталась шутить.
"Невеста не нужна? Недорого", - спросила Слава, видимо, у прохожих, так как съемки проходили чуть ли не в ее дворе.
"Замуж невтерпеж, но я потерплю", - отвечала певица на "подколы" подруг.
Дети Пугачевой и Галкина изменились до неузнаваемости, в сети не скрывают восторга: "Чудо чудное"
Сочная Кухар из "Танців з зірками" в купальнике показала все свое великолепие: "В мой день рождения..."
Полякова в мокром бикини отгуляла день рождения на Мальдивах, зацепив Горбунова и Никитюк: "Дети не узнают"
Располневшая Королева ошарашила видом в купальнике, звезду просто не узнать: "Худеть никогда не поздно..."
15-летняя дочь Поляковой смутила видом, слишком натянув трусы купальника: «Господи, девочка, угомонись»
Скорее всего, окончательно окоченев, Каминская решила согреться пробежкой: схватив подол, она трусцой пробежалась по снегу, томно приговаривая: "Си**ки такие трясутся... трясутся!", чем позабавила окружающих.
"А замуж невтерпёж 🤣 на улице -15, я больная, но красивая 🤣 Чего не сделаешь ради подруги?🤣", - подписала кадры звезда.
Примечательно, что одной из первых в комментариях откликнулась жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк.
"Наши договоренности помнишь??😂😂я иду тамадой!😍❤️", - подсуетилась та.
Другие пользователи также кинулись комментировать увиденное:
"Какое платье😍❤️"
"Снежная Королева👍😍"
"Красотища 🔥"
"Хорошо, хоть в шапке. -20 на улице"
"Умора"
"Вам очень идет свадебное платье, вы красавица!!! 👍"
"Какая решительная идея! Ты - прекрасна!"
"Очень сказочно получилось, хоть обычный зимний двор, но видно люди вокруг волшебные..."
Напомним, Вика из "НеАнгелов" бесстыдно задрала ногу в мини-платье, затмив даже MARUV: "Стрип клуб на выезде"
Также Politeka писала, что фигуристая Каминская из «НеАнгелов» не удержала бюст в бездонном декольте: «А какой ваш рекорд?»