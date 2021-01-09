Відома українська співачка, солістка жіночого гурту "НеАнгели" Слава Камінська вразила формами і ідеальною зовнішністю

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, яке звело з розуму її шанувальників. Зірка спустила одяг, оголивши плечі спину і фактично впустивши бюст в бездонному декольте. Пишні груди фатальної красуні так і норовили вистрибнути назовні, але їх прикривало неймовірної краси волосся Слави.

Особливу увагу привернув яскравий макіяж і укладка. Пухкі спокусливі губки Камінської так і манили до себе, а її томний погляд заворожував.

"Мій перший інста-детокс, хоч і був коротким, але дуже вчасно і до речі. Якщо описати коротко:легке бажання погортати стрічку закінчується повним запереченням. Але! Я відпочила і готова заспамити вашу стрічку. А який ваш рекорд ігнорування соцмереж?",- підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники стали ділитися своїми рекордами, а також залишили Славі масу компліментів і приємних слів.

"Ого. Ви красуня", "красива, шикарна!", "Розкішний колір волосся. Вогняна богиня", "Слава, ми нудьгували!", "неймовірна краса!", "Модель", "Красивий колір волосся", "що за прекрасна леді?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Камінська потрясла виглядом у весільній сукні, мама Сердючки оцінила: "як можна таку проміняти?".

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