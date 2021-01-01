Популярна українська співачка Слава Камінська з дуету "НеАнгели" вразила розкішною фігурою в прозорій сукні

Як розповідає Politeka, кадрами красуня поділилася у себе в Instagram.

"Вчора було весело, а сьогодні настрій і стан «Краще б я померла вчора»🤣 у кого так само ? Ставте плюс 🤣 🤣 🤣 🤣 я зрозумію , що не одна така і мені стане легше 🤣 🤣 🤣 🤣 з Новим роком, крихіта", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Камінська красується перед дзеркалом, примірявши облягаюче боді з блискучою прозорою накидкою.

"Вау, яка ж ти красива", "до чого ж чудово виглядаєш", "фігура – космос", "я не можу перестати це переглядати", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, легендарна українська співачка Слава Камінська показала фотографії з колишнім чоловіком

Судячи з фотографій, Камінська вирішила відправитися на відпочинок в компанії своїх дітей і екс-коханого. Співачка зазначила, що її син дуже схожий на свого батька і підтвердила свої слова відповідним знімком.

Нагадаємо, що Камінська накинулася на журналістів через свої пластичні операції й романи: "Інтернет все пам'ятає".

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