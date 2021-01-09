Известная украинская певица, солистка женской группы «НеАнгелы» Слава Каминская впечатлила формами и идеальной внешностью
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, которое свело с ума ее поклонников. Звезда спустила одежду, обнажив плечи спину и фактически потеряв бюст в бездонном декольте. Пышная грудь роковой красотки так и норовила выпрыгнуть наружу, но ее прикрывали невероятной красоты волосы Славы.
Особое внимание привлек яркий макияж и укладка. Пухлые соблазнительные губки Каминской так и манили к себе, а ее томный взгляд завораживал.
«Мой первый инста-детокс, хоть и был коротким, но очень вовремя и к стати. Если описать вкратце: легкое желание полистать ленту заканчивается полным отрицанием онлайна. Но! Я отдохнула и готова заспамить вашу ленту. А какой ваш рекорд игнорирования соцсетей?», - подписала фото звезда.
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В комментариях поклонники стали делиться своими рекордами, а также оставили Славе массу комплиментов и приятных слов.
«Ого. Вы красотка», «Красивая, шикарная!», «Роскошный цвет волос. Огненная богиня», «Слава, мы скучали!», «неимоверная красота!», «Модель», «Красивенный цвет волос», «Что за прекрасная леди?», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Каминская потрясла видом в свадебном платье, мама Сердючки оценила: "Как можно такую променять?".
Как сообщала Politeka, Каминская из «НеАнгелов» в прозрачном платье свела с ума упругими формами: «Лучше бы я…».
Также Politeka писала, что Каминская из «НеАнгелов» в купальнике свела с ума своими веснушками, редкое фото: «Слава, это ты?».