Известная украинская певица, солистка женской группы «НеАнгелы» Слава Каминская впечатлила формами и идеальной внешностью

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, которое свело с ума ее поклонников. Звезда спустила одежду, обнажив плечи спину и фактически потеряв бюст в бездонном декольте. Пышная грудь роковой красотки так и норовила выпрыгнуть наружу, но ее прикрывали невероятной красоты волосы Славы.

Особое внимание привлек яркий макияж и укладка. Пухлые соблазнительные губки Каминской так и манили к себе, а ее томный взгляд завораживал.

«Мой первый инста-детокс, хоть и был коротким, но очень вовремя и к стати. Если описать вкратце: легкое желание полистать ленту заканчивается полным отрицанием онлайна. Но! Я отдохнула и готова заспамить вашу ленту. А какой ваш рекорд игнорирования соцсетей?», - подписала фото звезда.

В комментариях поклонники стали делиться своими рекордами, а также оставили Славе массу комплиментов и приятных слов.

«Ого. Вы красотка», «Красивая, шикарная!», «Роскошный цвет волос. Огненная богиня», «Слава, мы скучали!», «неимоверная красота!», «Модель», «Красивенный цвет волос», «Что за прекрасная леди?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каминская потрясла видом в свадебном платье, мама Сердючки оценила: "Как можно такую променять?".

Как сообщала Politeka, Каминская из «НеАнгелов» в прозрачном платье свела с ума упругими формами: «Лучше бы я…».

Также Politeka писала, что Каминская из «НеАнгелов» в купальнике свела с ума своими веснушками, редкое фото: «Слава, это ты?».