Популярна українська співачка Слава Камінська з дуету "НеАнгели" підкорила фанатів, посвітивши ідеальною засмагою в одному купальнику
Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.
"Друзі-товариші, а хто куди збирається на ✈️ відпочинок на початку нового року? Поділіться явками-паролями», - йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Камінська позує в тісному купальнику, спокусливо вмостившись на пальмі.
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"Хотілося б звичайно на Сейшели, але поки що обійдемося Єгиптом або Буковель" «" обожнюю твої веснянки«,» красуня«, " Слава, це ти?", "вау, яка",» ой, нам так не жити«,» як же красиво", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що надзвичайна учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська вразила красою на прогулянці у весільній сукні
"Якщо шо))) це було весільне плаття 5 років тому 🤣 че добру дати ? Пляж же?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Камінська позує у весільній білій сукні, демонструючи бездоганну красу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
Нагадаємо, що Камінський похвалився незвичайними розвагами в будинку колишньої дружини: "вона так приваблює....".
Як повідомляла Politeka, Камінська накинулася на журналістів через свої пластичні операції і романи: "Інтернет все пам'ятає".
Також Politeka писала, що зухвала Камінська з "НеАнгелів» влаштувала стриптиз прямо на парковці:" Слава, Тебе не впізнати».