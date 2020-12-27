Популярна українська співачка Слава Камінська з дуету "НеАнгели" підкорила фанатів, посвітивши ідеальною засмагою в одному купальнику

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.

"Друзі-товариші, а хто куди збирається на ✈️ відпочинок на початку нового року? Поділіться явками-паролями», - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Камінська позує в тісному купальнику, спокусливо вмостившись на пальмі.

"Хотілося б звичайно на Сейшели, але поки що обійдемося Єгиптом або Буковель" «" обожнюю твої веснянки«,» красуня«, " Слава, це ти?", "вау, яка",» ой, нам так не жити«,» як же красиво", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що надзвичайна учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська вразила красою на прогулянці у весільній сукні

"Якщо шо))) це було весільне плаття 5 років тому 🤣 че добру дати ? Пляж же?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Камінська позує у весільній білій сукні, демонструючи бездоганну красу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Нагадаємо, що Камінський похвалився незвичайними розвагами в будинку колишньої дружини: "вона так приваблює....".

Як повідомляла Politeka, Камінська накинулася на журналістів через свої пластичні операції і романи: "Інтернет все пам'ятає".

Також Politeka писала, що зухвала Камінська з "НеАнгелів» влаштувала стриптиз прямо на парковці:" Слава, Тебе не впізнати».