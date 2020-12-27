Популярная украинская певица Слава Каминская из дуэта «НеАнгелы» покорила фанатов, посветив идеальным загаром в одном купальнике

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.

«Друзья-товарищи, а кто куда собирается на ✈️ отдых в начале нового года? Поделитесь явками-паролями», - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Каминская позирует в тесном купальнике, соблазнительно умостившись на пальме.

«Хотелось бы конечно на Сейшелы,но пока что обойдёмся Египтом или Буковель», «обожаю твои веснушки», «красотка», «Слава, это ты?», «вау, какая», «ой, нам так не жить», «как же красиво», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что извездная участница дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская поразила красотой на прогулке в свадебном платье

«Если шо ))) это было свадебное платье 5 лет назад 🤣 че добру преподать ? Пляж же?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Каминская позирует в свадебном белом платье, демонстрируя безупречную красоту. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, что Каминский похвастался необычными развлечениями в доме бывшей жены: "Она так привлекает....".

Как сообщала Politeka, Каминская накинулась на журналистов из-за своих пластических операций и романов: "Интернет все помнит".

Также Politeka писала, что дерзкая Каминская из «НеАнгелов» устроила стриптиз прямо на парковке: «Слава, тебя не узнать».