Бывшая солистка группы "НеАнгелы" обратилась к одесситам с особенным обещанием
Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу Славы Каменской.
Фанаты группы НеАгелы получили весть о том, что теперь проект под руководством Юрия Никитина, просуществовавший 15 лет, распался. Его солистки Слава Каменская и Виктория Смеюха теперь будут исполнять исключительно свои песни. Ведь название и все музыкальное наследие отходит продюсеру Никитину.
Правда, для поклонников остался шанс в будущем услышать пение Славы и Вики, девушки могут встретиться на закрытых концертах.
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Сейчас все любящие группу пристально следят за аккаунтами солисток, с нетерпением ожидая новостей. Их рвение первой наградила Слава Каменская, которая обратилась к одесситам с особенным обещанием. Дело в том, что этот город дорогой для знаменитости.
С Одессой Славу связывает много воспоминаний. Здесь певица появилась на свет, сделала первые шаги, окончила школу, посещала уроки акробатики и вокала.
Знаменитость пояснила: "Такое ощущение, что я снова в начале пути… Есть тысячи вариантов, каждый новый волнительнее предыдущего. Одесса, у вас вчера было тааааак хорошо! Обещаю свой первый большой и сольный представить именно вам До новых встреч, любимый город пс. Девчата, с праздником весны! Пусть волнуется море, а не мы".
Подписчики отреагировали восторженными комментариями по поводу песен, а также многочисленными смайликами. Некоторые решили подбодрить кумира теплыми словами.
"Вы супер! Ваши песни до мурашек по коже. В добрый путь!", - написали фанаты.
Напомним, Вика из "НеАнелов"обратилась к украинцам.
Как сообщала Politeka, блистательная Вика из "НеАнгелов" заинтриговала фото.
Также Politeka писала, Виктория Смеюха показала фигуру в бикини.