Существовавшая 15 лет группа "НеАнгелы" заявила о своем распаде, и готовит поклонникам прощальный концерт

Как сообщает Politeka.net, буквально на днях в сети появилась информация о распаде группы "НеАнгелы" после 15 лет существования. Новость о прекращении существования группы в своих соцсетях подтвердили обе участницы – Слава Каминская и Виктория Смеюха. А их продюсер Юрий Никитин поставил жирную точку, отметив, что основной причиной распада стало то, что солистки Вика и Слава выросли и планируют начать сольные карьеры.

В своем Instagram Виктория Смеюха опубликовала несколько милых кадров, а в подписи к ним рассказала о прощальном концерте коллектива. "Долгожданное событие! Наш сегодняшний концерт бесконечно переносили на более поздние даты и наконец этот день настал! Прекрасный способ отвлечься от обыденности, провести время с нами в неформальной обстановке. Возможно вы бы хотели осуществить мечту, увидев группу НеАнгелы напоследок, пожелав нам удачи в сольном плавание?", - написала певица.

Надо сказать, что поклонники очень бурно отреагировали на новый пост Смеюхи с заявлением о последнем концерте. Некоторые действительно желают удачи артисткам в сольных проектах, другие просят прощальный тур, а еще некоторые до глубины души расстроены таким поворотом событий. "Я мысленно с Вами. Порадуйте хоть видосами. Ну и ждем триумфа в сольной карьере", "Мне очень жаль люблю вас, вы лучшие", "Ещё год прощальных концертов", - пишут в комментариях фото Вики.

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