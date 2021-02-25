Солистка из "НеАнгелов" Слава Каминская взбудоражила пикантным снимком и интригующим вопросом

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе.

Томная Каминская со смоки-макияжем позировала в красном полупрозрачном белье с широкими черными резинками, накинув на плечи легкий белый жакет.

Рыжеволосая красотка изогнулась, пленив нежными линиями роскошного тела.

"Девочки, а вы берете трубку, когда бывшие звонят вам среди ночи?", - неожиданно спросила Слава в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное и отвечать на вопрос артистки:

"Конечно же нет! И вообще, если бывшие вспоминают о тебе - значит поискал и лучше не нашёл. А зачем он нужен? Поисканный?"

"Бывшим среди ночи звонят потому, что они единственные, кого не жалко разбудить 😂"

"Ночью отключаю телефон😜нечего по ночам шляться по телефонам!!!😂"

"Если звонит ваш муж)) конечно берите. У вас такие прекрасные детки. И вы прекрасний человечик, если вы с мужем будете вместе, это будет просто прекрасно. Вы достойны счастья))) простого женского счастья"

"Да, иногда бывшие становятся снова настоящими и будущими, к моему огромному счастью"

"Славка!? А по сути, да уж жизнь такая))) звенят и трендят)))) пускай) мы все люди"

Напомним, Слава два раза была замужем. Впервые солистка "НеАнгелов" связала себя узами брака в июне 2012 года. Тогда ее избранником стал киевский бизнесмен по имени Евгений.

Во второй раз Каминская вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского - в 2014 году. За пять лет совместной жизни у пары родилось двое детей. В 2019 году Эдгар подал на развод.

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