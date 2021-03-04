Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская ошеломила новостью о распаде дуэта, это прокомментировал их продюсер, а также Верки Сердючки и KAZKA, Юрий Никитин

В четверг, четвертого марта, стало известно о том, что группа "НеАнгелы" прекращает свое существование, передает Politeka.net. Первой об этом сообщила участница дуэта Слава Каминская.

В своем посте в Инстаграм певица рассказала, что группа просуществовала 15 лет и за это время дуэт успел записать пять альбомов, снять более 20 клипов, и заработать много номинаций и статуэток.

Продюсер "НеАнгелов" несколько минут назад решил прокомментировать данную новость. В своем посте Юрий Никитин подтвердил информацию о распаде группы и рассказал, чем дальше будут заниматься экс-солистки популярной группы.

"Друзья, хочу подтвердить, что с сегодняшнего дня проект НЕАНГЕЛЫ официально прекращает свою работу в публичной плоскости. Виктория и Слава начинают свои сольные карьеры. А выступать с репертуаром и под брендом НЕАНГЕЛЫ будут только на закрытых (частных) мероприятиях. Удачи нам в наших начинаниях!", - сообщил Никитин, подкрепив снимком с солистками.

За 20 минут пост собрал более 300 лайков и много комментариев:

"Печаль", "😢😢😢 Такая группа!", "Печаль...", "Единственная украинская группа которой можно простить русский язык. 👏😂", "Чуть не прослезился 😢", "Жаль", "Вот и всё! Пам парам пам фьить😂😂😂", "Чтоооооо 😢 как ???? Неангелы вернитесь ,😮❤️", "😢😢😢😭😭😭Навсегда в моем сердце💔очень печально😭😭😭", "Ужасссс".

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