Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха соблазнила точеной фигурой во время выступления

Как передает Politeka.net, кадрами знаменитость поделилась у себя в Инстаграм (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Группы "НеАнгелы" давала концерт на закрытой вечеринке, посвящённой дню рождения, где сорвала овации восхищенных поклонников.

Облаченная в черный мерцающий костюм, который тесно обтянул стройное тело исполнительницы, Вика пела и пластично двигалась в такт музыке. Изюминкой концертного наряда стало глубокое декольте, которое открыло взоры на пышный бюст артистки.

В подписи Смеюха призналась, что концерт получился мощным, благодаря равноценному энергообмену.

«Ритм и динамика самого мероприятия во мне пробудили яркие, положительные эмоции!😃❤️

Спасибо всей команде @neangely.official ✌🏻

Мне очень повезло работать с вами. Шлю вам все тепло, мои уникальные люди 🤗😇😈

А какая песня вам по душе?», - спросила она у фанатов.

Поклонники принялись обсуждать внешний вид певицы и ее вокальные данные в комментариях.

"Вика, твой голос 😍😍😍 🔥🔥🔥 зажигалка", "Наилучшая", " Я думал Славу так бомбануло 😱, а оказалось какая-то женщина 😂", "А где Ваша охрана первых лиц ⚓ )", " Какой у вас голос, боже, как нектар для моих ушей👏👏🔥🔥❤️❤️", - пигут в сети.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" зажмурилась от удовольствия, избавившись от белья и распахнув халатик: "Расцвела...".

Как сообщала Politeka, загорелая Смеюха из «НеАнгелов» распахнула шубу, посветив безупречным телом: «Волшебный вид».

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