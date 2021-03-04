Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская ошеломила новостью

Как передает Politeka.net, 36-летняя на своей странице в Инстаграм поделись известием, которое огорчило многих.

«В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и в пмс😂 А, главное, во время двух беременностей — мы всегда были вместе. Это были прекрасные (но иногда такие же тяжелые😂😂😂) 5475 дней. 15 лет, 5 альбомов, более 20 клипов, куча номинаций и статуэток — всё на двоих», - написала певица.

Похоже, дальше Слава Каминская и Виктория Смеюха будут строить карьеру отдельно.

«НеАнгелы — уже история. Мне не нравится слово «распались», мы с @vikanablack связаны навсегда, просто дальше мы идем порознь. Из песни слов не выкинешь, «Роман» не пропадет из плейлистов тысяч людей❤Спасибо всем, кто был с нами рядом все эти годы… Не прощаемся», - написала Каминская.

Отметим, Слава Каминская и Виктория Смеюха были бессменными участницами группы «Неангелы» с момента ее основания в 2006 году.

Известие, а отом что «Неангелов» больше нет огорошило, как поклонников группы, так и коллег.

«Не ну это жалко», - написала Оля Полякова.

«Вы ещё годами будет в плейлистах у слушателей», - отреагировала на известие Злата Огневич.

«Шок сегодняшнего утра», «Почему расстались? Как так? Я просто обожаю вашу группу, ваш дуэт. Я просто не представляю как это вообще... Вы дополняете друг друга», «Ушла эпоха», «Слезы на глазах», - пишут в комментариях поклонники «Неангелов».

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