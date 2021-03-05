Таких больше не было

Распался один из самых знаменитых дуэтов "НеАнгелы". Теперь солистки Виктория и Слава пойдут каждая своей дорогой

Об этом Леся Никитюк сообщила в сторис на своей странице в Instagram.

Популярная ведущая и блогер Леся Никитюк эмоционально отреагировала на новость о распаде известной группы "НеАнгелы". В своей Сториз она опубликовала фотографию солисток и плачущий смайлик. С ней полностью солидарна многомиллионная армия фанатов, которая имелась у этого популярного дуэта Песни Славы Каминской и Виктории Смеюхи звучали много лет.

На сцене за все 15 лет выступлений группа ни разу не меняла состав. Такое постоянство редко встречается в современных музыкальных коллективах. Например, группа "ВИА Гра" стабильно меняла свой состав. Некоторых певиц зрители не успевали толком запоминать.

По словам продюсера группы "НеАнгелы" Юрия Никитина, совместная работа началась еще в 2006 году. Его продюсерская компания Mamamusic долго работала с Славой Каминской и Викторией Смеюхой.

Как стало известно, солистки Слава и Виктория станут делать сольные карьеры. Все права на песни, которые исполнялись "НеАнгелами", как и само название, будет принадлежать продюсерскому центру Mamamusic.

У Виктории и Славы будет теперь свой личный репертуар.

За все время существования группа добилась поразительных успехов. Самый первый дебютный альбом стал "Золотым диском". Девушки успешно выступали со знаменитостями. Например, со Стасом Костюшкиным, Dana International. Приятные, низкие голоса резко выделялись на фоне девичьих групп. Особо запомнилась песня со строками:"Юра прости, Юра прощай".

Все эти годы каждый сингл получал признание музыкальных радиостанций, нравился фанатам.

Слава Каминская и Виктория Смеюха с теплотой вспоминают работу под руководством Юрия Никитина, которая их многому научила.

В свою очередь Никитин также считает, что солисты выросли, а группа трансформировалась и менялась.

Фанаты написали много жалостливых слов по поводу распада группы.

Для поклонников может стать утешением то, что "НеАнгелы" смогут иногда давать закрытые концерты. Последнее выступление состоится 26 марта 2021 года. Он пройдет в столичном концерт-холле "Фридом".

Напомним, продюсер "Не Ангелов" рассказал, что их ждет.

Как сообщала Politeka, "Не Ангелы" распались.

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