Дуэт "НеАнгелы", который объявил о распаде группы, приехал в Одессу, чтобы дать последний концерт
Об этом у себя в Инстаграме сообщила солистка Виктория Смеюха и показала соответствующие кадры, передает Politeka.net
«Долгожданное событие❗️❗️❗️
Наш сегодняшний̆ концерт бесконечно переносили на более поздние даты и наконец этот день настал! 🙌🏻❤️
Прекрасныӗйспособ отвлечься от обыденности, провести время с нами в неформальной обстановке. Возможно вы бы хотели осуществить мечту, увидев группу НеАнгелы напоследок, пожелав нам удачи в сольном плавание?», - написала она.
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На снимках 35-летняя участница поп-дуэта «НеАнгелы» прогулялась вдоль одесского побережья в спортивных штанах, куртке и шапке.
Видно погода была хоть и солнечная, но ветреная, так волосы певицы растрепались.
Смеюха позировала на фоне морского пейзажа, приседала, подпрыгивала и выглядела очень счастливой.
Ранее продюсер коллектива Юрий Никитин рассказал, что девушек можно будет увидеть на одной сцене на закрытых корпоративных мероприятиях, но в сольных проектах Слава Каминская и Виктория Смеюха принимать участие не будут.
«Виктория и Слава начинают свои сольные карьеры. А выступать с репертуаром и под брендом НЕАНГЕЛЫ будут только на закрытых (частных) мероприятиях. Удачи нам в наших начинаниях!", - сообщил Никитин на страницах соцсетей.
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