Дуэт "НеАнгелы", который объявил о распаде группы, приехал в Одессу, чтобы дать последний концерт

Об этом у себя в Инстаграме сообщила солистка Виктория Смеюха и показала соответствующие кадры, передает Politeka.net

«Долгожданное событие❗️❗️❗️

Наш сегодняшний̆ концерт бесконечно переносили на более поздние даты и наконец этот день настал! 🙌🏻❤️

Прекрасныӗйспособ отвлечься от обыденности, провести время с нами в неформальной обстановке. Возможно вы бы хотели осуществить мечту, увидев группу НеАнгелы напоследок, пожелав нам удачи в сольном плавание?», - написала она.

На снимках 35-летняя участница поп-дуэта «НеАнгелы» прогулялась вдоль одесского побережья в спортивных штанах, куртке и шапке.

Видно погода была хоть и солнечная, но ветреная, так волосы певицы растрепались.

Смеюха позировала на фоне морского пейзажа, приседала, подпрыгивала и выглядела очень счастливой.

Ранее продюсер коллектива Юрий Никитин рассказал, что девушек можно будет увидеть на одной сцене на закрытых корпоративных мероприятиях, но в сольных проектах Слава Каминская и Виктория Смеюха принимать участие не будут.

«Виктория и Слава начинают свои сольные карьеры. А выступать с репертуаром и под брендом НЕАНГЕЛЫ будут только на закрытых (частных) мероприятиях. Удачи нам в наших начинаниях!", - сообщил Никитин на страницах соцсетей.

Напомним, томная Каминская из "НеАнгелов" в прозрачном лифчике сделала намек бывшему: "Среди ночи..."

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