Солистка из "НеАнгелов" Виктория Смеюха дала повод для нескромных фантазий

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с подружкой.

Девушки позировали у кромки океана, сидя на белоснежном песке. Обе были в соблазнительных бикини. Брюнетка Вика прикрыла плечи полупрозрачным парео.

Фантастический пейзаж, фигуристые красотки и их счастливые улыбки сделали свое дело - это фото способно лишить сна кого угодно.

В подписи певица поздравила подружку с днем рождения. Снимком, скорее всего, Смеюха решила напомнить ей о том прекрасном времени, проведенном вдвоем на отдыхе.

"С днем рождения, дорогая подружка! 😍 От всей души поздравляю! Желаю тебе здоровья и счастья! Сколько в тебе положительной энергии и человеческих достоинств!!! Твоя мудрость и обаяние, делает тебя особенной. Желаю тебе ЛЮБВИ. Любви взаимной, чистой, красивой и, конечно же, СЧАСТЛИВОЙ!!!!😇❤️", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, солистки из "НеАнгелов" Виктория Смюха и Слава Каминская после 15 лет существования группы, объявили о том, что каждая решила идти своей дорогой.

"Мне не нравится слово «распались», мы с @vikanablack связаны навсегда, просто дальше мы идем порознь, - заявила Каминская в своем Инстаграм. - Из песни слов не выкинешь, «Роман» не пропадет из плейлистов тысяч людей❤Спасибо всем, кто был с нами рядом все эти годы… Не прощаемся".

Напомним, Вика из "НеАнгелов" зажмурилась от удовольствия, избавившись от белья и распахнув халатик: "Расцвела...".

Как сообщала Politeka, загорелая Смеюха из «НеАнгелов» распахнула шубу, посветив безупречным телом: «Волшебный вид».

Также Politeka писала, что Вика из "НеАнгелов" пошалила с любимым на курорте и поразила признанием: "Проснувшись, первым делом...".