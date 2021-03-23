Бывшая солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, анонсировала выход своего первого сольного клипа

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм эпатажная красотка опубликовала весьма пикантный отрывок из новой работы. Слава позировала в кожаных лосинах, которые обтянули ее аппетитные формы. Она встала к камере спиной и низко наклонилась, чем, без сомнений, свела с ума мужскую половину своих подписчиков.

«SLAVA KAMINSKA — 911. Премьера 26/03», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу отзывов по поводу предстоящей премьеры.

«Ну, понеслась, с Богом!», «Огнище», «Ты же мать!», «Пушка», «Скорее бы», «Очень сильно жду премьеру», «Когда смотришь на заставку, прям сразу вспоминаешь название песни "911", «Ой, не томи..Ждем», - пишут взволнованные поклонники.

Как известно, недавно группа «НеАнгелы» сообщила о распаде. Вика и Слава пели в группе 15 лет, но теперь каждый пошел своей дорогой. Стоит отметить, что девушки никогда не дружили. Слава, чаще всего, холодно отзывалась о коллеге. После распада группы она заявила, что может назвать Викторию «человеком, который провел со мной 15 лет».

Чем будет заниматься Виктория Смеюха на данный момент неизвестно. Сейчас девушка отдыхает на море.

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