Колишня солістка групи "НеАнгели", Слава Камінська, анонсувала вихід свого першого кліпу
Як передає Politeka.net, першими кадрами відео артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Схоже, кліп буде досить зухвалим і ефектним. На відео Камінська з яскравим макіяжем і в спокусливому вбранні виглядає дуже спокусливо.
Цікаво, що ролик починається зі звуку сирени.
"Або піди, або люби мене", - співає Камінська.
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Навіть короткий фрагмент кліпу викликав справжній фурор в мережі і підняв бурю захоплених коментарів.
«Ура як же довго я чекала твою сольну", "вас скоро можна буде привітати з прем'єрою? Чудова новина!", "Вже подобатися", "чекаю", "Ммм, має бути гаряче", "Супер", "з нетерпінням чекаємо бомбічний хіт", "буде бомба", - пишуть фоловери Камінської.
Нагадаємо, 4 березня група "НеАнгели" оголосила про те, що припиняє свою діяльність в публічному полі. Тепер дует виступатиме тільки на закритих заходах, а красуні будуватимуть сольні кар'єри.
Слава Камінська і Вікторія Смеюха були беззмінними учасницями групи «НеАнгели» з моменту її заснування в 2006 році.
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