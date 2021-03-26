После распада группы "НеАнгелы" одна из солисток, Слава Каминская, решила начать сольную карьеру

Как передает Politeka.net, 36-летняя артистка опубликовала свое первое видео в новом образе у себя в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Мое первое mood video уже на YouTube! Смотрите, комментируйте, подписывайтесь на канал! #яне911 Спасибо команде за такой правильный муд! Всем спасибо за поддержку и комментарии, я всё читаааааю, честное слово!", - эмоционально подписала Каминская.

Публика с жаром обсуждает увиденное. Стоит отметить, не все оказались в восторге. Некоторые высказывают мнение, что Слава, к сожалению, потеряла свою "изюминку" - так же, мол, как в свое время певицы Надя Дорофеева после закрытия группы "Время и Стекло" и Настя Каменских, начав сольную карьеру без Потапа.

"Ой, фигня будет. Как Дорофеева и Каменских. Девочки крутые, а песни фигня ( Очень жаль"; "Слава крутая и голос сильный и органичная в своем образе. Но песня не зашла вот совсем ((("; "Неангелы" были шикарным дуетом..."; "Что с голосом? что за писк?😢 Или показалось"; "Прекрасный голос!!! 👏👏👏Прекрасное исполнение!!! 👍 Новых песен! Успеха!!! 🔥😍"; "НеАнгелы были хитовее 😢Образ классный,песня не зашла"; "Припев выиграшный, но вам пошли бы песни в низких регистрах. Это ваш конёк и явное отличие от других. Успехов, любим и поддерживаем!"; "Умничка ❤️ Все получится🔥"; "Мне песня понравилась 👍", - комментируют в Сети.

Напомним, Каминская объявила о распаде "НеАнгелов" в марте 2021 года в эфире телеканала «1+1». Группа просуществовала 15 лет. По словам Славы, решение было принято совместно с ее коллегой Викторией Смеюхой и с продюсером Юрием Никитиным.

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