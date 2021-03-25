Одна из солисток группы "НеАнгелы", Виктория Смеюха, похвасталась красивыми цветами

В начале марта группа "НеАнгелы" объявила о том, что прекращает свою деятельность в публичном поле, передает Politeka.net. Фанаты не могли поверить, ведь на протяжении 15 лет исполнительницы радовали их своим творчеством.

Однако, по словам продюсера дуэта Юрия Никитина, звезды будут выступать сольно. Одна из бывших солисток, Слава Каминская, уже готовит своих поклонников к выходу ее клипа.

Тем временем вторая солистка "НеАнгелов" решила отдохнуть на курорте в Египте. Звезда публикует в Инстаграм фото своего времяпрепровождения.

Так, на новом снимке горячая брюнетка предстала без макияжа. Виктория оделась по-простому - футболка и шорты. Красотка присела на кровать и слегка расставила ножки. В руках певица держала красивые розы.

"Уровень локдауна - перестал делить футболки на домашние и не домашние🤣🤣🤣", - написала Смеюха.

За час публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.

"😍 Может поступить так и ещё с половиной вещей?🙂🙂🙂", "Хороша 🔥", "Это правда))", "Красотка 😍", "Космос🔥", "СУПЕР ! 💘💞💕💖💝😍🥰🥰😍😍🐰🐰🐇🐇🐇🐰🌹🌹🌹🤩", "Крутая футболка 🔥", "Это точно ))", "Снежная королева,пленительница Каина?)))", "Очаровательна ❤️❤️", "Какой взгляд", "Ты самая красивая девушка !!!", "Красавица!😘Самая,самая!❤️💋", "Ваша футболочка подчеркивает ваш королевский статус🔥😍", - написали пользователи сети.

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