Известная певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала себя на отдыхе в Египте, задав вопрос

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская больше десяти лет радовала вместе с Викторией Смеюхой своим творчеством в рамках дуэта "НеАнгелы". Буквально недавно группа прекратила существование, но певица не унывает и уже успела сделать сольный проект.

В этот раз Слава опубликовала в Инстаграм фото, где показалась в легком халатике, под которым можно увидеть блестящий купальник. Девушка выгнулась на диване, позволяя заглянуть под открытый халат.

"Чем себя занять во время локдауна?", - написала Каминская под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"В Карпатах найдём чем заняться", "Ехать в отпуск и отдыхать", "Это уже не карантин, а образ жизни", "Только не жрать".

Мы писали, что бывшая солистка дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская показала оригинальный образ в синем и рассказала о проблемах на отдыхе в Египте.

Певица, которая с недавних пор стала сольной исполнительницей, поделилась новым постом в своем Инстаграм.

В нем Каминская решила показать стильный образ, в котором она отдыхает в Египте. На ней яркий синий костюм из ветровки и коротких шортиков.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в малиновом бикини похвасталась сочными формами на отдыхе

Также Politeka писала, что растрепанная Каминская из "НеАнгелов" блеснула натуральной внешностью в постели рядом с сыном

А еще Politeka сообщала, что похудевшая Каминская после распада "НеАнгелов" изменилась до неузнаваемости



