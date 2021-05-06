Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая, которая недавно сообщила, что беременна в третий раз, поделилась кадрами отдыха

Сейчас Осадчая с мужем Юрием Горбуновым, младшим сыном Иваном и друзьями находится в Турции. Кадрами отдыха телеведущая активно делится на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Похоже, с самого утра Катя отправилась на морскую прогулку на яхте. Там она сняла короткое видео. «Ветреное утро», - коротко подписала кадры телеведущая.

Осадчая проводит время на отдыхе познавательно и активно. Одним из своих открытий она поделилась с поклонниками.

«Теперь я точно знаю, что продлевает время - активный отдых :) если будете рядом с Даламаном, обязательно посетите античный город Каунос, 1500 лет до н.э, невероятно…», - написала телеведущая.

Отметим, место может порадовать не только рукотворными памятниками, но и природой. Так, телеведущая отметила, что ей удалось увидеть и черепах.

Осадчая отправилась на экскурсию в легкой рубашке и шортах, дополнив летний образ шляпкой и солнцезащитными очками.

Отметим, пост Осадчей не оставил равнодушной и певицу Джамалу. Она отреагировала на него "лайком".

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