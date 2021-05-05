Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая, которая недавно сообщила, что беременна в третий раз, поделилась еще одной новостью

Как передает Politeka.net, ведущая рассказала обо всем на своей странице в Инстаграм.

Так, Осадчая показала фото, на котором ее обнимает украинский модельер и дизайнер одежды Андре Тан.

«Полгода мы готовили эту коллаборацию и вот наконец я могу об этом рассказать. Мы с Андре Таном выпускаем совместную коллекцию ANDRE TAN х КАТЯ Осадчая. Мы знакомы с Андре уже более шестнадцати лет, и я рад, что имеем возможность создать что - то общее», - рассказала телеведущая.

Она отметила, что в основу коллекции легли принципы, по которым она подбирает свой гардероб.

«Мой повседневный летний гардероб всегда состоит из невесомых платьев разной длины, легких брюк, блуз и, конечно, головных уборов, много вещей вне времени и переходят из одного сезона в другой, поэтому мне хотелось создать именно такой идеальный гардероб на лето. Поэтому вещи из нашей коллекции подойдут и для отдыха на побережье, и для лета в городе. Из натуральных тканей, вдохновленные национальными мотивами», - поделилась ведущая.

Пользователи Сети обрадовались такой новости и похвалили лук Осадчей, которая позировала в коротком белом платье в горошек, светлых ботинках и косынке.

«Какие вы хорошенькие», «Вам к лицу», «Красивая доярочка», "Круто! Молодцы", "красавица", - пишут в комментариях.

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