Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая, которая недавно сообщила, что беременна в третий раз, поделилась еще одной новостью
Как передает Politeka.net, ведущая рассказала обо всем на своей странице в Инстаграм.
Так, Осадчая показала фото, на котором ее обнимает украинский модельер и дизайнер одежды Андре Тан.
«Полгода мы готовили эту коллаборацию и вот наконец я могу об этом рассказать. Мы с Андре Таном выпускаем совместную коллекцию ANDRE TAN х КАТЯ Осадчая. Мы знакомы с Андре уже более шестнадцати лет, и я рад, что имеем возможность создать что - то общее», - рассказала телеведущая.
Она отметила, что в основу коллекции легли принципы, по которым она подбирает свой гардероб.
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«Мой повседневный летний гардероб всегда состоит из невесомых платьев разной длины, легких брюк, блуз и, конечно, головных уборов, много вещей вне времени и переходят из одного сезона в другой, поэтому мне хотелось создать именно такой идеальный гардероб на лето. Поэтому вещи из нашей коллекции подойдут и для отдыха на побережье, и для лета в городе. Из натуральных тканей, вдохновленные национальными мотивами», - поделилась ведущая.
Пользователи Сети обрадовались такой новости и похвалили лук Осадчей, которая позировала в коротком белом платье в горошек, светлых ботинках и косынке.
«Какие вы хорошенькие», «Вам к лицу», «Красивая доярочка», "Круто! Молодцы", "красавица", - пишут в комментариях.
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