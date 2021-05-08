В Сети появились любопытные кадры с продюсером Потапом и его женой певицей Настей Каменских

Поклонники парочки опубликовали на одной из фан-страниц в Инстаграм видео из их "сториз", в котором Потап с Настей засветили свое скромное свидание, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, звезды находились в ресторане. Отведав блюда и пропустив по бокальчику, они, видимо, решили порадовать публику милым семейным видео.

"Привет, у меня свидание с телочкой в одном кроссовке", - сообщил Потап, показав Настю, сидевшую на диванчике. Девушка разбулась и забралась на подушки. Примечательно, что певица была практически без косметики, с собранными назад кучеряшками, и в уютном красном худи.

"Мы решили просто попить вино, - продолжил записывать видео Потап. - Скромненько. По сравнению с вашими фотографиями из этих стран, в которых вы висите из этих лодок, которые вы арендовали, с этих вилл, в которых вы кутите, мы ведем себя - скромно!".

На этом Настя засмеялась, поцеловав мужа в щечку.

Певица пришлась пользователям по душе - в столь милом образе, без гламура и излишеств.

"Наська. Вы украшение стола.даже если босая❤️❤️"; "Настя такая миленькая 😍", - комментировали они.

Ранее мы рассказывали, что в Сети показали кадры с юными Потапом и Каменских, еще до их романа и женитьбы. Некоторые предположили, что певице там 19 лет, хотя на самом деле она была на несколько лет старше. Дуэт выступал на сцене с песней "Если вдруг".

Напомним, что Настя Каменских в шортах и топе показала натуральную красоту без фильтров: "Без маскарада лучше".

Как сообщала Politeka, Каменских, собрав семью за столом, ошеломила перевоплощением: "Мы, конечно, уехали из Мексики, но...".