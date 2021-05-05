Популярная украинская певица Настя Каменских отметила свой 34 день рождения в мексиканском стиле, а продюсер и ее любимый муж Потап показал невероятный образ звезды
Артистка после визита в Мексику решила примерить на себя образ Фриды Кало - мексиканской художницы, изображавшей местную культуру, передает Politeka.net. Недавно красотка посетила Мексику, которая, похоже, оставила в душе Насти незабываемый след. Интересными моментами из праздника Насти поделился ее муж Потап в своем аккаунте в Инстаграм в разделе сторис.
Именинница Каменских, собрав всю семью за столом, ошеломила перевоплощением. Так, Настя позировала за столом в черном наряде на одно плечо, а на голове большие красные цветы. Волосы звезда уклала точно, как в свое время Фрида Кало. Насыщенный макияж додает образу Насти еще больше шарма.
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"Мы, конечно, уехали из Мексики, но Мексика никуда не уехала от нас. Настя, с днем рождения, моя красотка. Гуляем сегодня", - говорит Потап и показывает большую дружную компанию за праздничным столом.
Все гости сидят в большой беседке на свежем воздухе и наслаждаются весной и хорошей компанией.
Ради демонстрации нового лука, Каменских хорошо постаралась. Исполнительница нанесла яркий макияж и одела гигантские блестящие серьги.
Напомним, сонная Каменских показала настоящую себя рядом с Потапом в постели
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