Популярная украинская певица Настя Каменских отметила свой 34 день рождения в мексиканском стиле, а продюсер и ее любимый муж Потап показал невероятный образ звезды

Артистка после визита в Мексику решила примерить на себя образ Фриды Кало - мексиканской художницы, изображавшей местную культуру, передает Politeka.net. Недавно красотка посетила Мексику, которая, похоже, оставила в душе Насти незабываемый след. Интересными моментами из праздника Насти поделился ее муж Потап в своем аккаунте в Инстаграм в разделе сторис.

Именинница Каменских, собрав всю семью за столом, ошеломила перевоплощением. Так, Настя позировала за столом в черном наряде на одно плечо, а на голове большие красные цветы. Волосы звезда уклала точно, как в свое время Фрида Кало. Насыщенный макияж додает образу Насти еще больше шарма.

"Мы, конечно, уехали из Мексики, но Мексика никуда не уехала от нас. Настя, с днем рождения, моя красотка. Гуляем сегодня", - говорит Потап и показывает большую дружную компанию за праздничным столом.

Все гости сидят в большой беседке на свежем воздухе и наслаждаются весной и хорошей компанией.

Ради демонстрации нового лука, Каменских хорошо постаралась. Исполнительница нанесла яркий макияж и одела гигантские блестящие серьги.

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