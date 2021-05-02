Все встало на свои места

Победитель шоу «Холостячка» и возлюбленный Ксении Мишиной Александр Эллерт наконец-то расставил все точки в теме расставания с актрисой

Как передает Politeka.net, последние несколько недель поклонники обсуждают возможное расставание звездной пары. Эллерта перестали видеть в сторис у Мишиной, а актриса удалила несколько постов с признаниями в любви избраннику. Звезды долгое время не давали однозначного комментария по этому поводу, но теперь все стало на свои места.

У себя в Инстаграм Эллерт опубликовал видео из машины, засветив свои босые ноги. Он признался, что отправился с Мишиной в путешествие на море.

«Любимая взяла меня и повезла на морько в Одессу. Буду там ходить, мидию куплю. Какое-нибудь ситро любимое. Да, это она у меня такая», - заявил Эллерт.

Позже мужчина «похитил» телефон Мишиной и снял сторис в ее Инстаграм.

«Ребята, меня в самый божественный праздник украли и везут куда-то», - отметил Эллерт и перевел камеру на Мишину, которая поздравила поклонников с праздником.

Парочка записала еще несколько сторис, из которых стало понятно, что они снова вместе. Они по привычке шутили друг над другом и подкалывали.

Напомним, что Ксения Мишина после возвращения Эллерта украсила сына "татуировками": "Папик".

Как сообщала Politeka, кадры перепалки Мишиной с Эллертом слили в Сеть, Саша раскомандовался: "Ну, началось...".

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