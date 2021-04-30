Українська актриса, переможниця "Танців з зірками" і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина дозволила своєму синові Платону зробити тимчасові тату

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала відео, на якому хлопчик похвалився малюнками на тілі. На півспіни у 9-річного Платона красувалися китайські ієрогліфи, а на руці був напис «Daddy». Судячи з відео, Платону татуювання дуже сподобалися.

"Тепер такі ось у нас татуювання є. О, як! Daddy! Папік наш. Мій улюблений", - зазначила Ксенія, похвалившись татуюваннями.

Як відомо, Ксенія Мішина виховує сина сама. З батьком дитини вона розійшлася ще будучи вагітною. У перший час ростити сина їй допомагали батьки. Вже коли хлопчик став дорослішим, актриса забрала його до себе в Київ.

Раніше ми писали, що Мішина відзначила день народження сина без свого коханого, переможця шоу «Холостячка» Олександра Еллерта. Шанувальники стали підозрювати, що зірки посварилися. Після дня народження Мішина полетіла на зйомки в Хорватію, а питання про розставання з Еллертом зависло у повітрі. Днями Олександр все ж опублікував актрису у себе в сторіс, повернувшись до неї.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина показала, як поводиться син після її повернення з Європи: «що з настроєм...».

Як повідомляла Politeka, Еллерт і Мішина перервали мовчання після чуток про розставання, показавши, що між ними: красномовні кадри.

Крім того Politeka писала, що "Холостячку" Мішину не впізнали на шкільному фото, зміни вражають: "Там Пампушка, а зараз...".