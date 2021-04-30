Украинская актриса, победительница «Танцев со звездами» и главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина позволила своему сыну Платону сделать временные тату

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала видео, на котором мальчик похвастался рисунками на теле. На полспины у 9-летнего Платона красовались китайские иероглифы, а на руке была надпись «Daddy». Судя по видео, Платону татуировки очень понравились.

«Теперь такие вот у нас татуировки есть. О, как! Daddy! Папик наш. Мой любимый», - отметила Ксения, хвастаясь татуировками.

Как известно, Ксения Мишина воспитывает сына сама. С отцом ребенка она разошлась еще будучи беременной. В первое время растить сына ей помогали родители. Уже когда мальчик стал взрослее, актриса забрала его к себе в Киев.

Ранее мы писали, что Мишина отметила день рождение сына без своего возлюбленного, победителя шоу «Холостячка» Александра Эллерта. Поклонники стали подозревать, что звезды рассорились. После дня рождения Мишина улетела на съемки в Хорватию, а вопрос о расставании с Эллертом завис в воздухе. На днях Александр все же опубликовал актрису у себя в сторис, вернувшись к ней.

Напомним, что «Холостячка» Мишина показала, как ведет себя сын после ее возвращения из Европы: «Что по настроению…».

Как сообщала Politeka, Эллерт и Мишина прервали молчание после слухов о расставании, показав, что между ними: красноречивые кадры.

Кроме того Politeka писала, что «Холостячку» Мишину не узнали на школьном фото, перемены поражают: «Там пышечка, а сейчас...»