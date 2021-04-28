Українська актриса, переможниця "Танців з зірками" і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала непростий період у відносинах з сином

Як передає Politeka.net, днями актриса повернулася зі зйомок, які проходили в Хорватії. Мішина відразу ж влилася в робочий ритм і повернулася до батьківських обов'язків. Але, судячи зі сторіс актриси, щось пішло не так. Вона зняла свого сина Платона, який явно був не в дусі.

"Що з настроєм у нас зараз? Як справи син?",- запитала актриса.

"Нормально", - відповів сердитий Платон, перед цим витримавши довгу паузу.

"Зрозуміло", - перевела камеру на себе Мішина і закотила очі, демонструючи розгубленість і роздратування.

Відзначимо, що у актриси зараз і так непростий період. Шанувальники закидають актрису питаннями про стосунки з переможцем шоу «Холостячка» Олександром Еллертом, з яким вона перестала світитися в мережі. Як відомо, до цього пара жила разом і регулярно з'являлася в сторіс один у одного. Зараз же зірки не показуються разом і ніяк не коментують свої стосунки. І поки ні актриса, ні комік нічого не пояснюють своїм фанатам про можливу серйозну сварку, всі можуть лише здогадуватися, що сталося.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина поділилася жахливими секретами закулісся зйомок: "ховати близьких людей...".

Як повідомляла Politeka, Мішина повернулася до Києва,"підтвердивши" найгірші побоювання про розставання з Еллертом: "з кумушками...".

Крім того Politeka писала, що "Холостячка" Мішина і Еллерт влаштували з'ясування стосунків на публіці:"була про тебе кращої думки".