Українська актриса, переможниця "Танців з зірками" і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала непростий період у відносинах з сином

Як передає Politeka.net, днями актриса повернулася зі зйомок, які проходили в Хорватії. Мішина відразу ж влилася в робочий ритм і повернулася до батьківських обов'язків. Але, судячи зі сторіс актриси, щось пішло не так. Вона зняла свого сина Платона, який явно був не в дусі.

"Що з настроєм у нас зараз? Як справи син?",- запитала актриса.

"Нормально", - відповів сердитий Платон, перед цим витримавши довгу паузу.

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"Зрозуміло", - перевела камеру на себе Мішина і закотила очі, демонструючи розгубленість і роздратування.

Відзначимо, що у актриси зараз і так непростий період. Шанувальники закидають актрису питаннями про стосунки з переможцем шоу «Холостячка» Олександром Еллертом, з яким вона перестала світитися в мережі. Як відомо, до цього пара жила разом і регулярно з'являлася в сторіс один у одного. Зараз же зірки не показуються разом і ніяк не коментують свої стосунки. І поки ні актриса, ні комік нічого не пояснюють своїм фанатам про можливу серйозну сварку, всі можуть лише здогадуватися, що сталося.

Ксенія Мішина, Олександр еллерт

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина поділилася жахливими секретами закулісся зйомок: "ховати близьких людей...".

Як повідомляла Politeka, Мішина повернулася до Києва,"підтвердивши" найгірші побоювання про розставання з Еллертом: "з кумушками...".

Крім того Politeka писала, що "Холостячка" Мішина і Еллерт влаштували з'ясування стосунків на публіці:"була про тебе кращої думки".