Украинская актриса, победительница «Танцев со звездами» и главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина показала непростой период в отношениях с сыном

Как передает Politeka.net, на днях актриса вернулась со съемок, которые проходили в Хорватии. Мишина сразу же влилась в рабочий ритм и вернулась к родительским обязанностям. Но, судя по сторис актрисы, что-то пошло не так. Она сняла своего сына Платона, который явно был не в духе.

«Что по настроению у нас сейчас? Как дела сын?», - спросила актриса.

«Нормально», - ответил сердитый Платон, перед этим выдержав длинную паузу.

«Понятно», - перевела камеру на себя Мишина и закатила глаза, демонстрируя растерянность и раздражение.

Отметим, что у актрисы сейчас и так непростой период. Поклонники забрасывают актрису вопросами об отношениях с победителем шоу «Холостячка» Александром Эллертом, с которым она перестала светиться в сети. Как известно, до этого пара жила вместе и регулярно появлялась в сторис друг у друга. Сейчас же звезды не показываются вместе и никак не комментируют свои отношения. И пока ни актриса, ни комик ничего не объясняют своим фанатам о возможной серьезной ссоре, все могут лишь догадываться, что произошло.

Напомним, что «Холостячка» Мишина поделилась ужасающими секретами закулисья съемок: «Хоронить близких людей…».

Как сообщала Politeka, Мишина вернулась в Киев, "подтвердив" худшие опасения о расставании с Эллертом: "С кумушками...".

Кроме того Politeka писала, что "Холостячка" Мишина и Эллерт устроили выяснение отношений на публике: "Была о тебе лучшего мнения".