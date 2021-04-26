Українська актриса, героїня шоу «Холостячка» Ксенія Мішина розповіла, як справляється зі складними ролями

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ксенія вирішила розповісти про важкі моменти в кінопроцесі.

"Один з них для мене - це драматичні сцени, які вимагають сліз, страждань і відповідного стану. Найчастіше питання акторові: як тобі вдається розплакатися? Про що ти думаєш? Як викликаєш в собі потрібні емоції?",- зазначила Ксенія.

За словами актриси, їй сльози даються через силу. Дуже важливо в такий момент викликати в собі правильні мотиви для страждань.

"Бо ховати близьких людей по 15 дублів і в цілому переживати різні трагічні події з проекту в проект можна збожеволіти. Звичайно, все це можна виконувати технічно, але для таких справ ще придумані і коучі, які працюють з артистом перед початком знімального процесу", - додала Ксенія.

Актриса зізналася, що коучі допомагають акторам знайти щось в собі, що корисно прожити і виплакати. У коментарях зірку підтримали позитивними відгуками. Не обійшлося без питань про сварку з Олександром Еллертом.

"Як там Еллерт поживає? Скоро до нього?", "Скільки сили у вашій красі", "Мішина красуня", "Це важка праця! Удачі!", "Ти велика молодець", «які милі», "Оох, чогось Мішина так засумувала", - пишуть користувачі Мережі.

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