Перша "Холостячка" в Україні актриса Ксенія Мішина несподівано висловила наболіле

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, звернувшись до українців з претензією.

Як відомо, останні кілька тижнів Ксенія знаходиться в Хорватії на зйомках багатосерійного фільму. Зірка рвонула за кордон, залишивши свого коханого, переможця "Холостячки" Олександра Еллерта на батьківщині. Розлука стала справжнім випробуванням для пари. У Мережі з'явилися повідомлення про їх першу серйозну сварку.

Користувачі, наприклад, помітили, що в якийсь момент актриса відписалася від бойфренда в соцмережі, а також видалила зі своєї сторінки в Instagram пости, в яких зізнавалася йому в своїх почуттях. Публіка бурхливо "смакувала" новину в коментарях під постами Мішиної і, судячи з її реакції, догралася. З Еллертом актриса помирилася (він поїхав за нею до Хорватії), а ось всіх "пліткарів" зірка пригрозила банити.

"Я завжди намагаюся тримати свій простір в чистоті, принаймні я до цього прагну. Занадто багато років я цього не усвідомлювала, але дійшла до пункту, коли фундаментально почала змінювати і себе, і свій спосіб життя. Тому я хочу створювати навколо себе красу і любов. І пишу я це для того, щоб попередити людей низького психологічного розвитку, про те, що я не дозволю тут в моєму просторі розводити сраки, бійки, образи й душевні злидні! Тому всіх, хто буде цим займатися, я неодмінно відправлю в блок! ❌ ❌ ❌Я читаю всі коментарі і намагаюся це ж робити з директом! Відсьогодні нехай буде так!", - гнівно звернулася Ксенія.

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