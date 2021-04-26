Украинская актриса, героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина рассказала, как справляется со сложными ролями

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ксения решила рассказать о тяжелых моментах в кинопроцессе.

«Один из них для меня - это драматические сцены, которые требуют слез, страданий и соответствующего состояния. Самый частый вопрос актеру: как тебе удается расплакаться? О чем ты думаешь? Как вызываешь в себе нужные эмоции?», - отметила Ксения.

По словам актрисы, ей слезы даются с трудом. Очень важно в такой момент вызывать в себе правильные мотивы для страданий.

«Ибо хоронить близких людей по 15 дублей и в целом переживать различные трагические события из проекта в проект можно сойти с ума. Конечно, все это можно выполнять технически, но для таких дел еще придуманы и коучи, которые работают с артистом перед началом съёмочного процесса», - добавила Ксения.

Актриса призналась, что коучи помогают актерам найти что-то в себе, что полезно прожить и выплакать. В комментариях звезду поддержали положительными отзывами. Не обошлось без вопросов о ссоре с Александром Эллертом.

«Как там Эллерт поживает? Скоро к нему?», «Сколько силы в Вашей красоте», «Мишина красотка», «Это тяжелый труд! Удачи!», «Ты большая молодец», «Какие милые», «Оох, чет Мишина так погрустнела», - пишут пользователи сети.

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