Поки в соцмережах бурхливо обговорюють розлад у відносинах Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта, актриса звернулася за допомогою

Як повідомляє Politeka.net, шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта останнім часом активно обговорюють в соцмережах можливих розбрат пари. І поки ні актриса, ні комік нічого не пояснюють своїм фанатам про можливу серйозну сварку, всі можуть лише здогадуватися, що сталося. У своїх соцмережах парочка обмінюється загадковими посланнями, але нещодавно на тлі всього цього Ксенія звернулася за допомогою.

У своїх Instagram-сторіс актриса виклала відеозвернення до шанувальників, в якому просить допомогти їй вибрати іменний логотип. Зірка запропонувала два варіанти написів і попросила фанатів допомогти визначитися, який з них вибрати. "Дорогі мої, Привіт. Мені дуже потрібна Ваша порада. Будь ласка, виберіть варіант логотипу, який вам більше подобається. А точніше, варіант напису логотипу. Спасибі", - говорить Мішина у своєму зверненні і вказує на два написи.

Відзначимо, що користувачі під попередніми постами зірки в соцмережах запитують її, що сталося між ними з Еллертом, і чому вони посварилися. Деякі навіть почали думати, що актриса і комік розлучилася. Однак ні він, ні вона не коментують ситуацію, тримаючи свої відносини в секреті.

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